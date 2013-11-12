Успіх України у Вільнюсі погубить політичну кар'єру Тимошенко і Яценюка - політолог

Саме тому опозиційні партії, в першу чергу «Батьківщина», ініціюють явно непрохідні законопроекти, які могли б вирішити «питання Тимошенко» і не погоджуються на варіанти, які пропонують представники влади.

Таку думку висловив політичний експерт Володимир Цибулько. На його думку, успіх України на Вільнюському саміті, який пройде в кінці листопада поточного року, буде означати кінець політичної кар'єри як самої Тимошенко, так і нинішнього лідера її партії - Арсенія Яценюка.

«Завершення сюжету з Тимошенко відкриває пряму дорогу до успіху у Вільнюсі, тому партійний егоїзм в першу чергу «Батьківщини» фактично пов'язує всю опозицію. І результатом такого обмеження ініціативи, скоріше всього, буде подальше визначення УДАРу в питанні Тимошенко в прагматичну сторону. Шанс на прийняття буде мати закон, що не обтяжений політикою. У питанні Тимошенко потрібно уникнути персоніфікації закону, тоді як саме «Батьківщина» робить ставку на політизацію та персоніфікацію. Успіх Януковича у Вільнюсі фактично переходить в кінець політичної кар'єри не тільки Тимошенко, а і Яценюка. Тому таким дивним чином егоїстичні інтереси «Батьківщини» починають гармонізувати з інтересами противників української євроінтеграції», - сказав Цибулько.

Він зазначив, що опозиційним лідерам, які вже вибудували свої стратегії на президентські вибори 2015 року, Юлія Тимошенко потрібна лише для експлуатації її образу мучениці, але ніяк не в статусі активного учасника кампанії. Крім того, на думку Цибулька, експлуатація «питання Тимошенко» дозволяє опозиції не торкатися більш серйозних питань, які сьогодні хвилюють суспільство, наприклад, економічних.

«Тимошенко потрібна лідерам опозиції як маркер їх опозиційності, оскільки всі три роки після президентських виборів опозиція ідеологічно підживлювалася від консервації фінальної пари останніх виборів, а саме боротьби і єдності протилежностей Януковича-Тимошенко. У такому випадку лідерам опозиції Тимошенко потрібна як ікона опозиційності, але не як активний учасник кампанії. Боротьба за звільнення Тимошенко дозволяє опозиціонерам прикрити свою нікчемність і інтелектуальну імпотенцію як в економічних програмах, так і юридичних ініціативах. Участь же Тимошенко в якості кандидата у президентській виборчій кампанії зруйнує всі сформовані баланси. Тому лідери й інвестори «Батьківщини» в її нинішньому стані обмежили вплив власне Тимошенко на партійний апарат», - констатував експерт.