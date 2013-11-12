ГПУ: На завтра жодних дій з Власенком не заплановано

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

"На завтра допит Власенка не запланований. Чому він робить подібні заяви (про наступний виклик - УНІАН), адже йому відомо про завершення досудового слідства?",- зазначили у прес-службі ГПУ, уточнивши, що Власенко отримав напередодні виклик на прибуття в ГСУ ГПУ для проведення слідчих дій, однак підозрюваний вже надав свідчення у кримінальному провадженні і йому було повідомлено про завершення досудового розслідування.

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Крім того, у ГПУ зауважили, що незважаючи на надану Власенку з боку слідства інформацію, він пообіцяв у середу прибути до ГСУ для того, щоб "надати слідству доводи на свою користь".

Водночас у прес-службі Генпрокуратури запереч розповсюджену у ЗМІ інформацію, що начебто Власенко допитувався після 22 години.

"Чинним КПК забороняється проведення будь-яких слідчих дій, з будь-якою особою, з будь-якого приводу по завершенню 22.00", - запевнили у ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і надали повідомлення про підозру у неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до колишньої дружини Окунської.

Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1, ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 12 листопада, Печерський райсуд Києва обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави у сумі 22 тис. 940 грн.

За рішенням суду, Власенко зобов`язаний протягом двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Разом з тим, суд зобов`язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому можливість виїзду за кордон.

Також судом Власенку заборонено залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.