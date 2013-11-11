Кокс і Кваснєвський нададуть Європарламенту звіт 13 листопада

Представництво Європейського Союзу в Україні підтверджує, що звіт керівників місії Європарламенту Пета Кокса та Александра Кваснєвського буде представлено 13 листопада.

Про це УНІАН сказав прес-секретар Представництва ЄС в Eкраїні Давід Стулік.

«Ми можемо підтвердити, що звіт буде представлено на конференції президентів Європарламенту ввечері 13 листопада», - зауважив він.

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Як відомо, раніше планувалося, що звіт Кокса та Кваснєвського буде представлений 14 листопада. На підставі цього звіту 18 листопада на засіданні міністрів закордонних справ ЄС має бути ухвалене рішення про підписання Угоди про асоціацію з Україною.