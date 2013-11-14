У ПР назвали головну проблему в процесі підписання асоціації з ЄС

Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції ПР Володимир Олійник.

«Ми раді продовженню місії Пета Кокса – Олександра Кваснєвського, оскільки вважаємо, що вона може привести нас до успішного проведення вільнюського саміту. Водночас вважаю за необхідне зазначити: місія помилково вважає, що головне проблемне питання на шляху підписання Угоди про асоціацію з ЄС – питання Юлії Тимошенко. Для України сьогодні головна проблема, яку нам належить вирішити з нашими європейськими партнерами, – питання пошуку шляхів компенсацій втрат України від відкриття ринку для товарів ЄС і від можливих заходів з боку Росії», - зазначив парламентарій.

На його думку, початок роботи зони вільної торгівлі Україна-ЄС, яка є невід'ємною частиною угоди, призведе до істотного зниження доходів бюджету через скасування митних зборів на європейські товари. «Ці втрати не зможе компенсувати передбачуване зростання експорту українських товарів до країн ЄС. Тому відразу після початку роботи ЗВТ ми отримаємо відчутне зниження доходів бюджету і будемо змушені шукати компенсатори», - сказав Володимир Олійник.

«Крім того, ми повинні враховувати наслідки від подальшого розбалансування торгово-економічних відносин із Росією. А, враховуючи тимчасове охолодження економіки України, питання доходів бюджету 2014 року може стати дуже гострим. І тому про компенсаторах ми повинні думати вже сьогодні. І це питання має бути пріоритетним у наших переговорах із європейськими партнерами, а не питання Юлії Тимошенко. Доля 46 млн громадян України не може бути поставлена ​​в залежність від долі однієї людини», - заявив народний депутат.

За його словами, наші громадяни чекають рішень, які відповідатимуть національним інтересам України і призведуть до підвищення рівня життя в країні, а не до додаткових проблем бюджету, скорочень робочих місць і зростання безробіття.

«Ми готові до такого діалогу і будемо вдячні місії за реалістичну оцінку ситуації, що склалася, та допомогу в подальшому зближенні України з ЄС», - підсумував політик.