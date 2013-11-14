ЗМІ: ЄС може підписати асоціацію з Україною й без звільнення Тимошенко до саміту у Вільнюсі

Європейський Союз може погодитися на підписання Угоди про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" навіть без звільнення екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко, якщо Президент України Віктор Янукович пообіцяє вирішити це питання.

Про це пише польська газета Rzeczpospolita з посиланням на високопоставленого дипломата в Брюсселі.

"Не можна виключити, що угода буде підписана, навіть якщо Тимошенко залишиться в тюрмі. У такому випадку Янукович повинен би взяти на себе відповідні зобов'язання", - сказав дипломат на умовах анонімності.

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Він відзначив, що остаточне рішення щодо підписання чи не підписання Угоди з Україною буде може бути ухвалене в останній день перед самим самітом.

"Остаточне рішення може бути ухвалене навіть 27 листопада у Вільнюсі самими лідерами ЄС", - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС попередньо планують підписати Угоду про асоціацію на саміті "Східного партнерства", котрий відбудеться у литовському Вільнюсі 28-29 листопада.