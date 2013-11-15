Чечетов обізвав "Батьківщину" тоталітарною сектою
Народний депутат від парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов заявив, що його політсила є демократичною. Натомість опозиційне Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", за його словами — це "тоталітарна секта".
Таку думку політик висловив в ефірі телеканалу ТВі, пише Gazeta.ua.
Зокрема, Чечетов запевнив, що усі рішення у Партії регіонів ухвалюються після обговорення і висловлення різних точок зору.
"У нас рішення приймається колегіально", - сказав нардеп.
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Він уточнив, яке місце посідає у структурі провладної політсили.
"Просто я виконую роль координатора, який забезпечує виконання раніше прийнятих рішень", - наголосив Чечетов.
За його словами, Партія регіонів – не тоталітарна секта, а от "Батьківщина" підкоряється волі однієї людини.
"Ні Єфремов, ні Чечетов не приймають рішення, на відміну від тоталітарних сект на кшталт "Батьківщини", де все вирішує одна людина", – підкреслив "регіонал".
Парламентар також спростував тези про те, що саме він вирішує долю законопроектів — будуть вони проголосовані чи ні.