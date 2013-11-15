Чечетов обізвав "Батьківщину" тоталітарною сектою

Таку думку політик висловив в ефірі телеканалу ТВі, пише Gazeta.ua.

Зокрема, Чечетов запевнив, що усі рішення у Партії регіонів ухвалюються після обговорення і висловлення різних точок зору.

"У нас рішення приймається колегіально", - сказав нардеп.

На тему: Чечетов: ПР не стоятиме на колінах перед Європою

Він уточнив, яке місце посідає у структурі провладної політсили.

"Просто я виконую роль координатора, який забезпечує виконання раніше прийнятих рішень", - наголосив Чечетов.

За його словами, Партія регіонів – не тоталітарна секта, а от "Батьківщина" підкоряється волі однієї людини.

"Ні Єфремов, ні Чечетов не приймають рішення, на відміну від тоталітарних сект на кшталт "Батьківщини", де все вирішує одна людина", – підкреслив "регіонал".

Парламентар також спростував тези про те, що саме він вирішує долю законопроектів — будуть вони проголосовані чи ні.