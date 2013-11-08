Чечетов: ПР не стоятиме на колінах перед Європою

Про це в ефірі телеканалу ТВі заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Михайло Чечетов, пише Gazeta.ua.

"Природно, що ми самі не можемо прийняти закони. Коли у Партії регіонів запитують, що сьогодні відбулося, я кажу: "Ви знаєте, Партія регіонів так швидко веде Україну до Європи, що опозиція за нами не встигає", - зазначив Чечетов.

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За його словами, опозиціонери більше зайняті мітингами і демонстраціями.

Крім того, коментуючи заклики місії Кокса-Кваснєвського і Юлії Тимошенко підтримати той чи інший законопроект і вкластись у певні строки, "регіонал" наголосив: "А що було б, якби Ходорковський подзвонив в Думу і сказав: "Голосуйте так!"?"

"Навіщо так принижувати нашу країну? Ми не потерпимо такого приниження, щоби хтось із в'язниці керував парламентом", - підкреслив нардеп.

Він також запевнив, що фракція Партії регіонів "не буде стояти на колінах перед Заходом, щоби хтось із закордону вказував їй, як голосувати".

"Найбільша фракція – це фракція Партії регіонів. Кокс і Кваснєвський жодного разу не зустрілися з нами! Таке враження, що вони лобіюють якийсь свій приватний інтерес", – резюмував Чечетов.

Як повідомлялося раніше, 7 листопада моніторингова місія Європарламенту в особі Пета Кокса та Олександра Кваснєвського на запрошення лідерів опозиційних сил відвідала Верховну Раду, де було заплановано голосування за "законопроекти Тимошенко".

Як повідомив заступник голови ВР Руслан Кошулинський, місія, визначила терміни для ухвалення рішень, які необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

“Сьогодні це практично вівторок-середа, остаточні дні для ухвалення цих трьох основних пакетних законопроектів (йдеться про законопроект про прокуратуру, законопроект про внесення змін до виборчого законодавства та щодо лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном — УНІАН)”, - підкреслив він.