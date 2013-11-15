Янукович по телефону говорив з Баррозу про євроінтеграцію
13:56, 15 листопада 2013Політика
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Віктор Янукович по телефону обговорив з Жозе Мануелем Баррозу підготовку до саміту у Вільнюсі.
Президенти обговорили підготовку до Саміту «Східного партнерства»
Відбулася телефонна розмова Президента України Віктора Януковича з Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу.
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Президенти обговорили питання європейської інтеграції України у контексті підготовки до Саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.
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