Янукович по телефону говорив з Баррозу про євроінтеграцію

Віктор Янукович по телефону обговорив з Жозе Мануелем Баррозу підготовку до саміту у Вільнюсі.

Відбулася телефонна розмова Президента України Віктора Януковича з Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу. Читайте також: Янукович: Україна не має грошей на модернізацію підприємств під стандарти ЄС Президенти обговорили питання європейської інтеграції України у контексті підготовки до Саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

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