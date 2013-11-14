Янукович каже, що Тимошенко не отримає "ніяких ексклюзивних підходів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Запоріжжі.

"Моя позиція залишається незмінною - всі громадяни України перед законом рівні, верховенство закону і верховенство права насамперед, і це стосується всіх. Ніяких ексклюзивних підходів ніхто з громадян України не отримає”, - сказав Янукович.

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Він нагадав, що зараз в парламенті зареєстровано 5 законопроектів, які дозволяють засудженим виїжджати за кордон на лікування.

Янукович пообіцяв, що підпише узгоджений закон, у разі його прийняття парламентом.