Янукович каже, що Тимошенко не отримає "ніяких ексклюзивних підходів"
14:02, 14 листопада 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович заявляє, що для екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко не буде ексклюзивних підходів.
Янукович обіцяє підписати узгоджений Радою закон
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Запоріжжі.
"Моя позиція залишається незмінною - всі громадяни України перед законом рівні, верховенство закону і верховенство права насамперед, і це стосується всіх. Ніяких ексклюзивних підходів ніхто з громадян України не отримає”, - сказав Янукович.
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Він нагадав, що зараз в парламенті зареєстровано 5 законопроектів, які дозволяють засудженим виїжджати за кордон на лікування.
Янукович пообіцяв, що підпише узгоджений закон, у разі його прийняття парламентом.
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