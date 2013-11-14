Янукович: Україна не має грошей на модернізацію підприємств під стандарти ЄС

Для модернізації підприємств України під стандарти Євросоюзу необхідні величезні кошти, яких на сьогоднішній день Україна не має в своєму розпорядженні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Запоріжжі на прес-конференції Президент України Віктор Янукович.

«Величезною проблемою є модернізація підприємств під технічні стандарти Євросоюзу. Це питання, яке необхідно вирішувати, але воно пов'язане з величезними капіталовкладеннями, яких у нас на сьогоднішній день немає», - сказав Янукович.

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За його словами, величезні інвестиції, необхідні Україні для модернізації під стандарти ЄС, за даними експертів, потребуватимуть капіталовкладень від 100 до 500 млрд.

Президент також зазначив, що, безумовно, за останні час ми наблизилися до стандартів і критеріїв ЄС, але далекі ще до їх досягнення. І у зв'язку з цим наша продукція на сьогоднішній день на ринках ЄС поки не затребувана.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україні для модернізації та перебудови економіки для здійснення конкурентного товарообігу з країнами Євросоюзу сьогодні потрібно мати близько 160 млрд євро.