Мельниченко побачив, як Луценко «відновлює каральну систему Кучми»

Колишній майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО вважає, що ініціатива міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА щодо увічнення пам`яті колишнього керівника МВС Юрія Кравченка знаменує початок “відновлення каральної системи КУЧМИ”.

Про це йдеться в коментарі М.МЕЛЬНИЧЕНКА, переданому УНІАН. (20 грудня міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО виступив з ініціативою увічнити пам`ять колишнього керівника відомства Ю.Кравченка - назвати його ім’ям один з навчальних закладів системи МВС. Ю.Кравченка підозрювали в причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Колишній міністр внутрішніх справ був знайдений мертвим з вогнепальними пораненнями вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом. У цей день він мав з’явитися на допит у Генпрокуратуру в рамках розслідування справи про вбивство Г.Гонгадзе - УНІАН.)

М.МЕЛЬНИЧЕНКО обурений ініціативою Ю.ЛУЦЕНКА щодо увічнення пам`яті Ю.Кравченка.

«Така заява головного міліціонера країни не означає нічого іншого, як повернення до старих «добрих» кучмівських методів роботи», - переконаний майор запасу СБУ. «Вочевидь, ЛУЦЕНКО, пропонуючи «залишити пам`ять про "професіоналізм і досвід" Кравченка, пропонує повернутися до методів «орлів Кравченка» в розправах із політичними опонентами, з вивезенням в ліс та відрубуванням голови», - вважає М.МЕЛЬНИЧЕНКО, який є свідком, зокрема, у справі вбивства Г.Гонгадзе.

На думку М.МЕЛЬНИЧЕНКА, «якщо ЛУЦЕНКО пропонує назвати вищий навчальний заклад системи внутрішніх справ іменем Кравченка, то логічно мати й школу імені ПУКАЧА, де починати виховання нових «орлів». (Колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА вважають одним з головних свідків та організаторів у справі Г.Гонгадзе, однак після того, як генерала випустили зі слідчого ізолятора, він переховується - УНІАН.)

Як відзначає М.МЕЛЬНИЧЕНКО, «ще не так давно лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО обурювався, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначив Бориса КОЛЕСНИКОВА, називав це «політичною помилкою» . А сьогодні міністр внутрішній справ ЛУЦЕНКО виступає за відновлення каральної системи КУЧМИ», - відзначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО. На думку майора, це може бути пов’язано з тим, що міліцію знову планують використовувати для фальсифікацій наступних президентських виборів, йдеться в коментарі.