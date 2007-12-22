Мельниченко побачив, як Луценко «відновлює каральну систему Кучми»
Колишній майор обурений ініціативою міністра
Колишній майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО вважає, що ініціатива міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА щодо увічнення пам`яті колишнього керівника МВС Юрія Кравченка знаменує початок “відновлення каральної системи КУЧМИ”.
Про це йдеться в коментарі М.МЕЛЬНИЧЕНКА, переданому УНІАН. (20 грудня міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО виступив з ініціативою увічнити пам`ять колишнього керівника відомства Ю.Кравченка - назвати його ім’ям один з навчальних закладів системи МВС. Ю.Кравченка підозрювали в причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Колишній міністр внутрішніх справ був знайдений мертвим з вогнепальними пораненнями вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом. У цей день він мав з’явитися на допит у Генпрокуратуру в рамках розслідування справи про вбивство Г.Гонгадзе - УНІАН.)
М.МЕЛЬНИЧЕНКО обурений ініціативою Ю.ЛУЦЕНКА щодо увічнення пам`яті Ю.Кравченка.
«Така заява головного міліціонера країни не означає нічого іншого, як повернення до старих «добрих» кучмівських методів роботи», - переконаний майор запасу СБУ. «Вочевидь, ЛУЦЕНКО, пропонуючи «залишити пам`ять про "професіоналізм і досвід" Кравченка, пропонує повернутися до методів «орлів Кравченка» в розправах із політичними опонентами, з вивезенням в ліс та відрубуванням голови», - вважає М.МЕЛЬНИЧЕНКО, який є свідком, зокрема, у справі вбивства Г.Гонгадзе.
На думку М.МЕЛЬНИЧЕНКА, «якщо ЛУЦЕНКО пропонує назвати вищий навчальний заклад системи внутрішніх справ іменем Кравченка, то логічно мати й школу імені ПУКАЧА, де починати виховання нових «орлів». (Колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА вважають одним з головних свідків та організаторів у справі Г.Гонгадзе, однак після того, як генерала випустили зі слідчого ізолятора, він переховується - УНІАН.)
Як відзначає М.МЕЛЬНИЧЕНКО, «ще не так давно лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО обурювався, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначив Бориса КОЛЕСНИКОВА, називав це «політичною помилкою» . А сьогодні міністр внутрішній справ ЛУЦЕНКО виступає за відновлення каральної системи КУЧМИ», - відзначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО. На думку майора, це може бути пов’язано з тим, що міліцію знову планують використовувати для фальсифікацій наступних президентських виборів, йдеться в коментарі.