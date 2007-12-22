Найцікавіше Луценко приберіг на понеділок

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що правоохоронні органи мають зосередити свою діяльність на п’яти пріоритетних напрямках.

Як повідомили УНІАН в департаменті зв’язків з громадськістю МВС, про це він заявив сьогодні під час вручення ветеранам органів внутрішніх справ з нагоди Дня міліції відомчих відзнак.

Зокрема, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, міліція має зосередити свою роботу на наведенні порядку на автошляхах; посиленні боротьби з нелегальною міграцією; вирішенні питання доведення органами прокуратури порушених справ до кінця і не допущення безкарності; ефективному використанні спецпідрозділів міліції та Внутрішніх військ для забезпечення охорони правопорядку та не допущенні будь якого протистояння між міліцією та Внутрішніми військами, які є складовою частиною органів внутрішніх справ.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що не зважаючи на зміни в політичній ситуації, міліція та її завдання мають бути стабільними. “На своїй посаді я буду працювати зі своєю командою – професіоналами своєї справи. Вже в понеділок призначення моїх заступників будуть затверджені і ми разом продовжимо вдосконалення роботи міліції”, - сказав міністр.

Він зазначив, що не збирається критикувати діяльність своїх попередників, оскільки вважає, що будь які публічні образи на їх адресу підривають авторитет органів внутрішніх справ.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він пишається тим, що може знову очолювати МВС і продовжити покращення матеріально-технічного та соціального забезпечення міліціонерів. При цьому міністр звернувся з проханням до ветеранів органів внутрішніх справ з проханням допомагати правоохоронцям своїми порадами.

Ю.ЛУЦЕНКО подякував усім міністрам, які очолювали міліцію, за їх внесок у нелегку справу охорони спокою українського народу.