Янукович почув від друзів, що його б`ють дошкою по голові

Партія регіонів діятиме жорстко, якщо дії влади будуть деструктивними.

Про це сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Партія регіонів вдаватиметься до дій, “які передбачені законом”. При цьому він підкреслив, що “ми - законослухняні люди”.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ сказав, що недавно почув репліку від своїх друзів з приводу того, що “ви намагаєтесь грати шахами з вашими опонентами, а ваші опоненти беруть дошку з-під цих шахів і б’ють вас по голові”. Він зазначив, що “ми на це звернемо увагу”.

В.ЯНУКОВИЧ заявляє, що будь-які радикальні дії “ніколи не йшли на користь державі”. “Ми завжди були проти радикальних дій”, - сказав він.

Лідер Партії регіонів заявив, що не заздрить сьогодні ні уряду, ні коаліції, оскільки “ця коаліція нежиттєздатна”.

Водночас він зазначив, що “ми не будемо ставити ніяких перешкод на шляху роботи цієї коаліції, якщо вона буде пропонувати реальний шлях розвитку країни і не буде таких гучних популістських гасел, а будуть реальні кроки”.

В.ЯНУКОВИЧ відмовився прогнозувати термін дії нинішнього уряду і лише нагадав, що досвід показує, що уряди змінюються щорічно.