Азаров порівняв обіцяний мільярд євро від ЄС з "допомогою жебракові на паперті"

Про це глава уряду заявив в інтерв`ю російському Першому телеканалу.

«Що таке мільярд євро? Це нічого. Це допомога жебракові на паперті», - вважає Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, за розрахунками українських експертів, розмір, необхідний українським підприємствам для модернізації під норми виробництва ЄС, становить від 150 до 165 млрд євро.

На думку європейського комісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле, така сума є спекулятивною.

У свою чергу, Азаров заявив, що комісару Фюле необхідно ознайомитися з розрахунками українських експертів. Також прем`єр- міністр вже спростував інформацію про те, що Росія пообіцяла Україні компенсацію у розмірі 20 млрд дол за відмову від євроінтеграції.

21 листопада Кабмін ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами- членами.

Угоду попередньо планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.