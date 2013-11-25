ЄС готовий вести переговори з Росією про євроінтеграцію України

Про це заявив прес-секретар єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле Петер Стано, передає РІА Новости.

"Якщо у сусідів України є якісь питання, то ми готові вирішити їх на двосторонній основі", - сказав прес-секретар в ефірі українського телеканалу "1 +1", коментуючи можливість проведення тристоронніх переговорів між Україною, ЄС і Росією.

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Він зазначив, що підписання асоціації між Україною та ЄС є двосторонньою справою.

Уряд України в четвер ухвалив припинити підготовку до укладення угоди про асоціацію з Євросоюзом, мотивувавши це рішення необхідністю розвитку економічних відносин з Росією та СНД.

Український Кабмін доручив профільним міністерствам відновити діалог з країнами Митного союзу та СНД щодо активізації торговельно-економічних зв'язків, а також запропонувати РФ і ЄС створити тристоронню комісію.