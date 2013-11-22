Росія готова до тристоронніх переговорів з ЄС і Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Туреччини.

«До речі кажучи, президент Янукович запропонував провести тристоронні переговори з цих проблем. Ми готові до участі у цих переговорах. Це до певної міри такий лакмусовий папірець серйозності намірів наших європейських партнерів», - сказав Путін.

На його думку, це тест для «європейських друзів» щодо готовності вести переговори на рівноправній основі, або відсутності такої готовності.

При цьому, він підкреслив, що нічого не треба політизувати.

«Туреччина має великий досвід ведення переговорного процесу з ЄС, давайте запитаємо у прем'єр-міністра, як нам поводитися в цьому випадку», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомній енергії та їх державами-членами.

Також Кабінет міністрів України доручив Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики утворити тристоронню комісію з ЄС і РФ для розробки комплексу питань, направлених на відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямів торговельно-економічних відносин.