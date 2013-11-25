У Берліні на Євромайдан вийшли 250 людей

Представники української діаспори зібралися біля Бранденбурзьких воріт у Берліні на підтримку акцій протесту проти рішення влади України перервати підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомляє «Німецька хвиля», у центрі німецької столиці у неділю, 24 листопада, зібралися не менше 250 людей найрізноманітнішого віку. Багато з них прийшли з дітьми.

До акції приєдналися українці, які спеціально прибули до Берліна з Гамбурга, Дрездена, Лейпцига та Штутгарта.

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Як заявила на мітингу депутат Бундестагу попереднього скликання Віола фон Крамон, ”український народ, звісно, повинен сам вирішувати свою долю. І якщо сьогодні на вулиці вийдуть десятки тисяч людей, то це буде виразним сигналом Президенту Януковичу. Зі свого боку канцлер Анґела Меркель, очевидно, повинна зустрітися з Президентом України. Як це зробив нещодавно Президент Путін. Треба донести до Януковича думку про те, що європейське майбутнє України, те, що дасть його країні співробітництво з ЄС, - це набагато більше, ніж разова компенсація, обіцяна йому Росією”.