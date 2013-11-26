Через інцидент з автомобілем СБУ біля Євромайдану порушено кримінальну справу

За перешкоджання діяльності співробітникам СБУ, яких вчора на Європейській площі заблокували мітингувальники, відкрито кримінальне провадження.

Про це УНІАН повідомили у правоохоронних органах, зауваживши, що кримінальне провадження відкрито та внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 343 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності співробітникам правоохоронних органів кримінального кодексу України).

Подальше розслідування у справі здійснюватимуть органи прокуратури.

Нагадаємо, 25 листопада біля Європейської площі активісти та політики, зокрема Арсеній Яценюк та Юрій Луценко, штурмували мікроавтобус, в якому, за їх словами, сиділи озброєні правоохоронці і вели прослуховування.

Як потім повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, В автомобілі, затриманому біля мітингу на Європейській площі увечері 25 листопада, перебували співробітники СБУ.

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"У транспортному засобі, затриманому мітингувальниками, перебували співробітники СБУ, які відповідно до своєї компетенції виконували завдання із виявлення за допомогою технічних засобів, радіоканалів можливого керування вибуховими пристроями в місцях масового скупчення людей", - зазначили в СБУ, наголосивши, що такі заходи співробітниками служби завжди вживаються в рамках забезпечення антитерористичної безпеки під час всіх масових акцій.

Також в СБУ зауважили, що окремі громадяни "своїми зухвалими діями пошкодили транспортний засіб, техніку яка була в ньому, а також завдали тілесних ушкоджень співробітникам відомства при викотнанні ними службових обовязків, застосувавши в тому числі сльозогінний газ".

В СБУ зазначили, що такі дії відбувалися за безпосередньої участі окремих депутатів.

В СБУ заявили, що "цю заяву слід розглядати як офіційне повідомлення і вона повинна об’єктивно і всебічно розслідуватися відповідними правоохоронними органами".