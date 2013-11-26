Депутати Європарламенту закликають владу України не застосовувати силу проти Євромайдану

Голова Комітету у закордонних справах Європарламенту Елмар Брок і член Європарламенту, доповідач по Україні Яцек Саріуш-Вольський закликають владу України утриматися від використання сили проти Євромайдану.

Про це йдеться в офіційній заяві європарламентаріїв, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Ми вважаємо, що Україна має законне право зробити європейський вибір. Двері для українського народу все ще лишаються відкритими. Ми висловлюємо найрішучішу підтримку багатьом тисячам українців, які зібралися на Євромайдані у холодну погоду в Києві та інших містах України. Ці мирні протестанти висловлюють свій протест рішенню уряду не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС. Це рішення позбавило їх європейського майбутнього», - йдеться у заяві.

«Ми наполегливо закликаємо українську владу утриматися від використання сили проти мирних протестантів. В іншому випадку можуть бути серйозні наслідки», - наголошують Брок і Саріуш-Вольський.