У Києві об’єдналися два Євромайдани

Як передає кореспондент УНІАН, студентство зустріло учасників Євромайдану з Європейської площі оплесками.

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок на запитання УНІАН, що відбувається, відповів: «Єднання».

Зараз на Майдані Незалежності триває мітинг. Тут немає жодної партійної символіки.

На тему: Тимошенко закликала прибрати партійну символіку та об’єднати Євромайдани у Києві

Як повідомляв УНІАН, з 21 листопада, коли уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.

У Києві стихійні громадські акції виникли і тривають на Майдані Незалежності і на Європейській площі. Зокрема, на Майдані Незалежності, де страйкує переважно студентство, акція проходить під державними прапорами України та прапорами Євросоюзу, при цьому на Європейській площі присутня ще й партійна символіка.

Сьогодні, 26 листопада, екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко закликала прибрати партійну символіку та об’єднати Євромайдани у Києві.

«Є ускладнення на нашому шляху, яке потрібно за будь-яку ціну подолати. Це роз’єднання нашої проєвропейської родини на два майдани. Це робить нас слабшими, це відбирає в нас і так дуже слабкий шанс на перемогу. Заради нашої мети, заради нашої єдності, заради нашої сили і нашої перемоги я від усього серця прошу всі політичні сили прибрати партійну символіку, партійні прапори, намети, гасла. Все, що заважає нашій абсолютній єдності мусить бути негайно усунуте. Зробіть навіть більше, ніж просить громадський майдан. Нам потрібен результат – угода про асоціацію, а не процес партійних змагань», - наголосила в заяві Тимошенко.

Екс-прем’єр закликала керівників політичного Євромайдану долучити студентську молодь до управління зібранням, утворивши єдину раду.

Після цього голова Політради ВО “Батьківщина” та фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк зі сцени на Європейській площі оголосив про об`єднання двох Майданів.