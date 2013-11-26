Тимошенко закликала прибрати партійну символіку та об’єднати Євромайдани у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Тимошенко, яку на брифінгу після відвідування ЦКЛ «Укрзалізниці» зачитала донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

«Є ускладнення на нашому шляху, яке потрібно за будь-яку ціну подолати. Це роз’єднання нашої проєвропейської родини на два майдани. Це робить нас слабшими, це відбирає в нас і так дуже слабкий шанс на перемогу. Заради нашої мети, заради нашої єдності, заради нашої сили і нашої перемоги я від усього серця прошу всі політичні сили прибрати партійну символіку, партійні прапори, намети, гасла. Все, що заважає нашій абсолютній єдності мусить бути негайно усунуте. Зробіть навіть більше, ніж просить громадський майдан. Нам потрібен результат – угода про асоціацію, а не процес партійних змагань», - наголосила в заяві Тимошенко.

На тему: У Батьківщині закликають обережно ставитися до пропозицій перерахувати кошти на Євромайдан

Екс-прем’єр закликала керівників політичного Євромайдану долучити студентську молодь до управління зібранням, утворивши єдину раду.

«Подивіться на нашу молодь, яка оголосила студентські страйки, яка вийшла на всі майдани країни. Це наш безцінний скарб. Зробіть усі, щоб злитися з ними в єдину непереможну силу. Я прошу вас, досвідчені партійні керівники, долучіть студентський актив у повній мірі до управління всіма процесами життя Євромайдану. Я прошу всіх утворити єдину раду Євромайдану, до якої запросити представників всіх активних громадських та партійних команд. Працюйте разом, вирішуйте разом. У цій спільній раді не потрібно ніяких керівників, кураторів та організаторів. Вирішуйте все, як у Євросоюзі, консенсусом», - підкреслила Ю.Тимошенко.

Екс-прем’єр звернулася до учасників Євромайдану з запитанням, чи вони підтримують таке об’єднання, та попросила проголосувати за це.

«Наша єдність – основа повної перемоги. Або підписання угоди, або Янукович не президент», - підсумувала Ю.Тимошенко.

Тимошенко зазначила, що ця заява буде передана на Євромайдан у Києві.

Як повідомляв УНІАН, З 21 листопада, коли уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.

У Києві стихійні громадські акції виникли і тривають на Майдані Незалежності і на Європейській площі. Зокрема, на Майдані Незалежності, де страйкує переважно студентство, акція проходить під державними прапорами України та прапорами Євросоюзу, при цьому на Європейській площі присутня ще й партійна символіка.