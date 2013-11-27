Після вільнюського саміту президент Польщі відвідає Україну

01:36, 27 листопада 2013
Політика
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Президент Польщі Броніслав Коморовський у понеділок, 2 грудня прибуде з візитом в Україну.

Броніслав Коморовський

Про це 26 листопада повідомила польська Gazeta Wyborcza.pl з посиланням на канцелярію глави польської держави.  

Жодних подробиць візиту не повідомляється, проте відомо, що президенти планують відкрити перехід на польсько-українському кордоні Budomierz - Hruszow.

На тему: Євроінтеграція для України ще не втрачена - Коморовський

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що не виключає, що Президент Польщі Броніслав Коморовський прилетить до України для зустрічі з Президентом Віктором Януковичем, якщо з'явиться хоч щонайменша можливість змінити рішення України щодо призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Броніслав Коморовський здивований рішенням українського уряду,  але вважає ще не втраченою європейську інтеграцію України.

Кабмін 21 листопада вирішив призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Угоду планувалося підписати у Вільнюсі наприкінці листопада.

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