Після вільнюського саміту президент Польщі відвідає Україну

Про це 26 листопада повідомила польська Gazeta Wyborcza.pl з посиланням на канцелярію глави польської держави.

Жодних подробиць візиту не повідомляється, проте відомо, що президенти планують відкрити перехід на польсько-українському кордоні Budomierz - Hruszow.

На тему: Євроінтеграція для України ще не втрачена - Коморовський

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що не виключає, що Президент Польщі Броніслав Коморовський прилетить до України для зустрічі з Президентом Віктором Януковичем, якщо з'явиться хоч щонайменша можливість змінити рішення України щодо призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Броніслав Коморовський здивований рішенням українського уряду, але вважає ще не втраченою європейську інтеграцію України.

Кабмін 21 листопада вирішив призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Угоду планувалося підписати у Вільнюсі наприкінці листопада.