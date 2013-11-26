Євроінтеграція для України ще не втрачена - Коморовський

Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає ще не втраченою європейську інтеграцію України.

Про це він сказав польському виданню Gazeta Wyborczа.

”Рішення української влади про затримання підписання Угоди про асоціацію стало для мене несподіванкою. Однак ще не все втрачено. Україна наблизилась до Європи і буде намагатися наближатися ще більше, бо цього хочуть українці”, - сказав Президент Польщі.

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Як пише газета, Європейський Союз продовжує боротьбу за Україну, яку намагається втягнути у свою сферу впливу Російська Федерація.

”ЄС не складає зброї. У столиці Литви має бути ухвалена спеціальна декларація, яка буде заохочувати держави Східної Європи до реформ та зближення із Заходом. Вона має також, хоч не прямо, але застерегти Росію від втручання у внутрішні справи сусідів”, - пише видання і додає, що ухвалення цієї декларації є ідеєю Польщі.

Один з високопоставлених польських дипломатів також сказав виданню, що про ”план Б” Євросоюзу стосовно України можна буде говорити лише після саміту ”Східного партнерства” у Вільнюсі.