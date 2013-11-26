На Майдані Незалежності стоять більше двох тисяч людей, серед них багато студентів

На столичному Майдані Незалежності перебувають близько 2,5 тис. чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, до акції на підтримку євроінтеграції України долучилися студенти Київського національного економічного університету, Київського національного університету імені Шевченка, Києво-Могилянської академії, НТУУ КПІ, Національного педуніверситету імені Драгоманова. Студенти з прапорами України і Європейського Союзу вигукують: “Студентський страйк!”. Читайте також: Ранок на Євромайдані: "нічна зміна" вирушила додому (фото) http://www.unian.ua/news/607427-ranok-na-evromaydani-nichna-zmina-virushila-dodomu-foto.htmlТакож на Майдан прибули студенти із Львова. Представники студентської молоді у виступах закликають усіх студентів України приєднатися до цієї акції.

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