Азаров заявив, що відкласти асоціацію з ЄС порадила Росія

17:08, 26 листопада 2013
Політика
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Росія радила Україні відкласти підписання угоди з Євросоюзом і провести переговори про поліпшення російсько-українських торговельних зв'язків.

Україна відмовилася від асоціації з ЄС за порадою РФ, заявив Азаров

Про це, як передає AFP, заявив журналістам глава уряду Микола Азаров. Від кого конкретно була ця рекомендація, не уточнюється, повідомляє Lenta.ru.

Водночас за інформацією Російської служби Бі-Бі-Сі пропозиція РФ звучала у формі вимоги.

"Керівництво РФ однозначно заявило: підписання угоди означає, що далі обговорювати торгово-економічні режими не матиме сенсу", - цитує Азарова Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Нам було чітко сказано - ми готові в тристоронньому режимі обговорити проблеми, але для цього відкладіть підписання угоди, і ми сядемо за стіл переговорів, домовимося, а потім підписуйте", - додав прем'єр.

При цьому, за його словами, прямих ультиматумів з боку Росії не було.

Зазначені переговори з Росією, як повідомив Азаров, почнуться в грудні. При цьому він зазначив, що чітких домовленостей з російською стороною про перегляд газової угоди поки немає. Азаров також заперечив чутки про те, що за відмову від зближення з ЄС Росія пообіцяла республіці кредити.

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Минулого тижня уряд України оголосив, що призупиняє підготовку до підписання угоди з Євросоюзом про асоціацію та вільну торгівлю. Таке рішення в Києві пояснили інтересами «національної та економічної безпеки». Одночасно з цим українським міністерствам було доручено «відновити активний діалог з РФ та іншими країнами Митного союзу та державами-членами СНД щодо активізації торговельно-економічних зв'язків».

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