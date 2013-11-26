Азаров заявив, що відкласти асоціацію з ЄС порадила Росія

Про це, як передає AFP, заявив журналістам глава уряду Микола Азаров. Від кого конкретно була ця рекомендація, не уточнюється, повідомляє Lenta.ru.

Водночас за інформацією Російської служби Бі-Бі-Сі пропозиція РФ звучала у формі вимоги.

"Керівництво РФ однозначно заявило: підписання угоди означає, що далі обговорювати торгово-економічні режими не матиме сенсу", - цитує Азарова Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Нам було чітко сказано - ми готові в тристоронньому режимі обговорити проблеми, але для цього відкладіть підписання угоди, і ми сядемо за стіл переговорів, домовимося, а потім підписуйте", - додав прем'єр.

При цьому, за його словами, прямих ультиматумів з боку Росії не було.

Зазначені переговори з Росією, як повідомив Азаров, почнуться в грудні. При цьому він зазначив, що чітких домовленостей з російською стороною про перегляд газової угоди поки немає. Азаров також заперечив чутки про те, що за відмову від зближення з ЄС Росія пообіцяла республіці кредити.

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Минулого тижня уряд України оголосив, що призупиняє підготовку до підписання угоди з Євросоюзом про асоціацію та вільну торгівлю. Таке рішення в Києві пояснили інтересами «національної та економічної безпеки». Одночасно з цим українським міністерствам було доручено «відновити активний діалог з РФ та іншими країнами Митного союзу та державами-членами СНД щодо активізації торговельно-економічних зв'язків».