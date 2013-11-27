У Черкасах комуністи мітингували за проведення Митного референдуму

У Черкасах прихильники Компартії провели мітинг під будівлею Черкаського міськвиконкому, вимагаючи провести референдум щодо приєднання України до Митного союзу чи Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 30 прихильників КПУ принесли червоні прапори, привезли на візку динаміки і протягом півгодини закликали провести референдум. Після цього учасники пікету розійшлися.

Захід проходив у рамках всеукраїнського пікету «Митний союз - застава стабільності й розвитку України», організованого Комуністичною партією України.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України видав розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС 28-29 листопада ц.р. у Вільнюсі. Того ж вечора по всій Україні почалися стихійні мітинги проти зупинки процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Протестні акції підтримали опозиційні партії.