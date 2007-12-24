Комуністи оголосили свою версію причин призначення Богатирьової

Призначення Раїси БОГАТИРЬОВОЇ секретарем Ради національної безпеки і оборони свідчить про те, що Президент Віктор ЮЩЕНКО «серйозно переймається своїм політичним майбутнім» з огляду на прем’єрство Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку висловив член фракції Комуністичної партії України Олександр ГОЛУБ сьогодні в інтерв’ю УНІАН .

За його словами, після призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром Віктор ЮЩЕНКО намагається виробити альтернативний курс до того, який представлятиме Кабінет Міністрів України.

О.ГОЛУБ вважає, що призначення кандидатури від Партії регіонів на посаду секретаря РНБО ще раз підтверджує, що відбувалися «певні перемовини частини Партії регіонів і оточення Президента» щодо створення єдиної коаліції. Представник КПУ вважає, що після даного призначення ці перемовини триватимуть і наберуть «нового імпульсу».

О.ГОЛУБ також зазначив, що КПУ працюватиме як самостійна ліва опозиційна партія. Він підкреслив, що комуністи не входитимуть до опозиційного уряду, який створила Партія регіонів. За його словами, незважаючи на те, що є певні «точки дотику» між КПУ та Партією регіонів, які перебувають в опозиції, економічні та соціальні завдання у цих політичних сил все ж таки різні.

В той же час О.ГОЛУБ наголошує, що це не означає, що Партія регіонів та КПУ абсолютно не співпрацюватимуть.