Шанс підписати Угоду про асоціацію буде через два роки - прем'єр Литви

Прем'єр-міністр Литви Альгірдас Буткевічус заявляє, що не сподівається на підписання у п'ятницю, 29 листопада, на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у столиці Литви.

За словами голови литовського уряду, наступний шанс для підписання угоди буде "через два роки".

"Чи Україна підпише угоду завтра? Ні! Я думаю, що треба ще попрацювати. Думаю, ще десь роки два треба буде попрацювати до підписання", - зауважив Буткевічус.

Як відомо, комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле раніше крайнім терміном для вирішення долі угоди назвав ранок п'ятниці, 29 листопада.