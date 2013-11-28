Шанс підписати Угоду про асоціацію буде через два роки - прем'єр Литви
11:35, 28 листопада 2013Політика
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Литовський прем'єр вважає, що Україні потрібно "ще попрацювати".
Прем'єр Литви скептичний стосовно України / Фото: 15min.lt
Прем'єр-міністр Литви Альгірдас Буткевічус заявляє, що не сподівається на підписання у п'ятницю, 29 листопада, на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу.
Про це він сказав кореспонденту УНІАН у столиці Литви.
За словами голови литовського уряду, наступний шанс для підписання угоди буде "через два роки".
"Чи Україна підпише угоду завтра? Ні! Я думаю, що треба ще попрацювати. Думаю, ще десь роки два треба буде попрацювати до підписання", - зауважив Буткевічус.
Як відомо, комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле раніше крайнім терміном для вирішення долі угоди назвав ранок п'ятниці, 29 листопада.
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