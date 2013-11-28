Сьогодні розпочинається саміт "Східне партнерство" у Вільнюсі

У Вільнюсі сьогодні розпочинається дводенний саміт ініціативи Євросоюзу "Східне партнерство".

Як передає кореспондент УНІАН, у саміті візьмуть участь усі лідери країн "Східного партнерства", у тому числі очікується участь Президента України Віктора Януковича. Білорусь, проти вищого керівництва якої діють санкції ЄС, представлятиме міністр закордонних справ.

До Вільнюса сьогодні прибувають президенти Азербайджану Ільхам Алієв, Вірменії Серж Саргсян, Грузії Георгій Маргелашвілі, прем'єр-міністр Молдови Юрій Лянке і міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Європейський Союз представлятимуть президент Європейської ради Герман ван Ромпей, президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, президент Європарламенту Мартін Шульц, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон, комісари ЄС - з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле і торгівлі Карл де Гухт.

Очікується участь більшої частини лідерів 28 країн-членів Євросоюзу.

На саміті Грузія та Молдова планують підписати угоди про асоціацію з ЄС. Азербайджан має підписати Угоду про спрощене оформлення віз до ЄС.

Учасники саміту планують ухвалити Вільнюську декларацію із закликом до пострадянських країн Східної Європи і Закавказзя до більш широких демократичних та економічних реформ, а також із закликом до Росії поважати вибір цих країн на користь європейської інтеграції.