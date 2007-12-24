Григорович бачила, як мальчиш-плохіш Янукович плакався у подолок

У Януковича немає жодних підстав для тверджень про «антиросійську риторику» демократичних сил. Це відсунутому від влади політику дуже хочеться комусь поплакатися у подолок, і тому як Мальчиш-плохіш, він почав жалітися на українську владу північному сусідові. Дуже примітивний прийом», - прокоментувала Офіційному сайту Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона» депутат фракції НУ-НС Лілія Григорович сьогоднішню заяву Януковича про «відверту антиросійську риторику» коаліції.

На думку Григорович, сьогоднішня заява Януковича є черговим свідченням тому, як дискомфортно лідер ПР почуває себе в ролі опозиціонера. «Янукович опинився в абсолютно для себе незвичній ролі опозиціонера, й від того почувається вкрай дискомфортно. Насправді, акумулювати сили для того, аби потім краще працювати у владі, можна тільки в опозиції – але пан Янукович цього не вміє, тому починає рефлексувати», - зазначила політик.

На думку Григорович, апеляція до довічної теми російсько-українських відносин стала продовженням парадигми складного відходу «синьо-білих» від влади.

«Чи не в кожному реченні промови, з якої Янукович залишав посаду прем`єр–міністра, лунало слово «помаранчеві». Але в жодному не згадувалося, що саме залишає колишній уряд у спадок новому. Чи не миттєво по тому регіонали здійняли й ґвалт навколо буцімто початку політичних репресій у країні», - зазначила Григорович.

«Смішно та жалюгідно виглядає, коли ці люди жаліються на «репресії» проти себе, не уявляючи навіть, що таке справжні репресії – чи то удаючи, що забули справжній зміст цього слова. Якщо когось на дещицю відсунули від корита – це аніскільки не репресії. Коли 16 недолугих замів міністра, які самі не знають, що роблять, проте гроші платників податків витрачають справно, почули про можливу відставку – це анітрохи не репресії. Можна тільки порадити пану Януковичу позбавитися політтехнологів, які порадили йому апелювати про «репресії» з боку нової влади», - підкреслила політик.

«Апеляції до теми взаємовідносин із Росією стали третьою ланкою з ланцюга. Посилання на нібито «прагматичну» співпрацю «біло-синіх» з РФ недоречні. Як саме вміє співпрацювати ПР з Росією, ми бачили, варто згадати хоча б той факт, що ціна у 90 доларів за тисячу кубів газу, яку залишав Єхануров, за Януковича зросла до 180-ти доларів. Хочу окремо наголосити й на тому, що жодних антиросійських виступів чи провокацій впродовж останніх років в Україні не зафіксовано. А навпаки, антиукраїнські, пов`язані з діяльністю Росії, навпаки, частішають: згадаймо Говерлу, різноманітні промови російських політиків другого ешелону та ін. В Януковича немає ніяких підстав для тверджень про «антиросійську риторику» демократичних сил, ані про «прагматизм» співпраці його уряду з Росією», - заявила Григорович.