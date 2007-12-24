Ющенко вважає, що Міноборони не вистачало саме Єханурова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО представив новопризначеного міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА керівному складу оборонного відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії представлення Верховний головнокомандувач поставив перед новим міністром та керівним складом міністерства завдання підвищити боєздатність української армії, забезпечити перехід армії на контрактну основу комплектування та доручив ефективніше використовувати фінансові ресурси, які держава надає відомству.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Ю.ЄХАНУРОВ на всіх керівних посадах, які обіймав, завжди професійно та відповідально виконував покладені на нього обов’язки.

«Я переконаний, що саме такого керівника сьогодні потрібно мати Міністерству оборони», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що Ю.ЄХАНУРОВ має високий авторитет у суспільстві.

Він висловив сподівання, що під керівництвом Ю.ЄХАНУРОВА у Збройних Силах України можна буде побачити “нові паростки розвитку військової справи”, підвищення готовності військ і вирішення решти проблем української армії.

Президент зауважив, що Збройні Сили мають великий авторитет у суспільств і висловив сподівання, що армія й надалі викликатиме симпатії у пересічного українця.

Він висловив переконання, що з призначенням Ю.ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони вдасться вирішити питання, які раніше не були вирішені. Зокрема, він наголосив на підвищенні рівня патріотичного виховання у особового складу.

У свою чергу, Ю.ЄХАНУРОВ подякував Президентові за довіру і запевнив, що всі набуті ним знання та досвід будуть ефективно реалізовані в оборонному міністерстві. Ю.ЄХАНУРОВ запевнив главу держави, що поставлені ним завдання будуть виконані.