ЄС готовий обговорювати економічну підтримку України - Кваснєвський

«ЄС готовий серйозно говорити про економічну підтримку України», - сказав він відповідаючи на питання про те, на які поступки готова йти європейська сторона в переговорах з Україною.

Він підкреслив, що сьогоднішній вечір, останній шанс щось змінити, оскільки вже завтра о 9.30 ранку повинна відбутися церемонія підписання.

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«Зараз останні хвилини... Якщо щось ще можна зробити, то це сьогодні під час вечері глав делегацій», - сказав Кваснєвський. При цьому він звернув увагу, що в Вільнюс з'їхалися всі лідери країн Євросоюзу, в тому числі Канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, що, за словами Кваснєвського свідчить про величезну важливість України для ЄС.

У той час він сказав, що поки не знає результатів зустрічі Президента України Януковича з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу та головою Європейської ради Германом ван Ромпейєм. Він також висловив думку, що мова йшла про можливість зміни рішення українського уряду, щоб не робити тривалу перерву, оскільки в найближчі два роки спочатку ЄС, а потім Україна будуть зайняті виборами.