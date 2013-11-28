Немає повної і вільної Європи без України – Валенса

Про це в інтерв’ю ТСН сказав екс-президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса.

Зокрема, відповідаючи на запитання чи не підписуючи Угоду у Вільнюсі Україна втрачає цей шанс на роки, екс-президент Польщі відповів, що кожен розуміє, що «Україна – це велика країна, це велике господарство, це великі можливості, наголошую – немає вільної і повної Європи без України».

На тему: ЄС готовий обговорювати економічну підтримку України - Кваснєвський

Але він також зазначив, що сьогодні «Європа не може собі дозволити великі витрати, а Україна не може собі дозволити цілком відірватися від Росії, бо ніхто потім не вирішить її проблеми».

Валенса також спрогнозував який розвиток матиме ця ситуація, зазначивши, що «буде компроміс, повернуться і підпишуть. Потрібно переконати Росію, що їй це може бути вигідно», - додав Валенса.

Що ж стосується загальної європейської перспективи, то екс-президент Польщі додав: «Зрештою, ми будемо відходити мислити категоріями Польща, Україна, ми будемо мислити категорією європеєць».