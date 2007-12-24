Ющенко передав привіт Цушку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає нового міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА деполітизувати роботу міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, представляючи сьогодні Ю.ЛУЦЕНКА працівникам Міністерства внутрішніх справ.

В.ЮЩЕНКО сказав, що ніколи не був прихильником політизації силових структур. Він нагадав, що раніше МВС допускало цілу низку прорахунків, а інколи випадки цинічного нехтування законами та Конституцією.

«Я не збираюся з цим миритися», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Це виклик для всіх – для Міністерства, для Президента», - додав він.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що в роботі Міністерства внутрішніх справ більше ніколи не мають повторитися такі ганебні випадки, як захоплення працівниками МВС приміщення Генеральної прокуратури. «Це ганьба», - сказав Президент, додавши, що винні у цьому обов’язково будуть покарані.