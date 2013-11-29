Грузія продовжить курс на "стратегічну дружбу" з Україною - Президент

Після завершення саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН Президент Грузії заявив: “Для нас Україна означає дуже багато, це наш давній стратегічний друг. І ми продовжимо цей курс. Україна була другом Грузії всі ці роки, коли нам було дуже і дуже складно. І українці стояли пліч-о-пліч разом з нами під час дуже проблематичних моментів нашої історії. Україна була нашим другом і при Радянському Союзі, коли у нас не було багато можливості проявлятися індивідуально. Цю дружбу нікому не зруйнувати. Ми дуже любимо українців і завжди будемо з ними».

Маргвелашвілі закликав українців не розчаровуватися фактом непідписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі.

Читайте також: Вільнюський саміт ухвалив декларацію

“Я би не став драматизувати цю ситуацію. Двері для України до ЄС не зачинені. Це лише проміжний етап”, - сказав новий грузинський лідер.

Водночас він високо оцінив факт парафування Грузією Угоди про асоціацію з ЄС сьогодні у Вільнюсі.

“Ми історично і культурно належимо Європі, а хочемо належати не лише культурно, а й політично”, - заявив Маргвелашвілі.

Він сказав що цивілізована, стабільна та європейська Грузія також має бути вигідною Росії.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада у Тбілісі відбулася інавгурація нового Президента Грузії. Георгій Маргвелашвілі, який здобув перемогу на президентських виборах у жовтні, склав присягу у дворі старого будинку парламенту Грузії на проспекті Руставелі.

Маргвелашвілі став четвертим Президентом Грузії з моменту здобуття країною незалежності після розпаду СРСР, до нього цю посаду обіймали Звіад Гамсахурдіа, Едуард Шеварднадзе та Михайло Саакашвілі.