Вільнюський саміт ухвалив декларацію

Як передає кореспондент УНІАН, учасники Вільнюського саміту беруть до уваги рішення українського уряду тимчасово призупинити процес підготовки і підписання Угоди про асоціацію та глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС.

“Вони також беруть до уваги безпрецедентну громадську підтримку політичній асоціації та економічній інтеграції України з ЄС”, - йдеться у декларації.

“ЄС та Україна наголошують на своїй відданості підписанню цієї угоди на основі рішучих дій, значного прогресу у трьох сферах, про які було наголошено на саміті Україна-ЄС у 2013 році. До нинішнього часу вже значного прогресу було досягнуто”, - зазначається у документі.

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Учасники саміту ”Східного партнерства” також заявили, що 6 країн ініціативи досягли значного прогресу, але ще більше має бути зроблено для посилення демократії, поваги фундаментальних свобод та верховенства права.

Як відомо, на саміті не було підписано Угоду про асоціацію України та ЄС. Грузія та Молдова такі угоди з ЄС парафували.