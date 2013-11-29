Експерти впевнені, що Україна підпише угоду з ЄС вже у березні

Таку думку висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

«Сьогодні громадськість скоріше емоційно оцінює подію. Опозиція вміло користується настроями суспільства, підігріваючи ситуацію в стилі «все пропало». Але насправді, якщо тверезо проаналізувати сказане на саміті, потрібно говорити, що все тільки починається. І Євросоюз, й українська влада підтвердили європрагнення України. Більш того, називалися конкретні терміни, до яких сторони спробують вирішити клубок економічних та зовнішньополітичних проблем, що перешкодили підписати Угоду сьогодні, – це березень наступного року», – сказав експерт.

За його словами, «найближчими місяцями багато що залежатиме від того, наскільки Євросоюз виявиться готовий надати необхідну економічну і політичну допомогу Україні».

«Також важливо, яка зі сторін всередині України зуміє більш аргументовано викласти Президентові своє бачення майбутнього країни – «євроінтегратори», які уособлюються сьогодні з віце-прем'єром Арбузовим або «червоні директори», чию політику підтримує прем'єр Азаров. У будь-якому разі, це питання найближчого майбутнього. Вважаю, народ має дати українській владі час, щоб вона спробувала вирішити ті проблеми, які завадили підписанню Угоди», – сказав експерт.