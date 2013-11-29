Організатори Євромайдану в Тернополі заявили про його закриття

За його словами, дане рішення прийнято у зв’язку із рішенням максимально мобілізувати молодь для поїздки до Києва на Майдан Незалежності.

«До кінця сьогоднішнього дня на Театральному майдані складатимуть списки тих, хто бажає їхати до Києва. Наметове містечко у Тернополі припиняє свою діяльність, проте надалі буде вестись робота організаційного комітету Євромайдану, який переформатовується у громадський рух. Працюватимемо над створенням дієвих страйкових комітетів у вузах Тернополя, від яких залежатиме подальший розвиток процесу трансформування України», – окреслив ситуацію Корольчук.

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Також організатори місцевого Євромайдану виступили з заявою, в якій зауважили, що вперше за дев’ять років молодь спромоглась виступити проти влади – вийти на Євромайдан.

«Відчувши, яку силу має за собою студентський рух, опозиція фізично не могла очолити процес змін, вона проявила свою слабкість. Тернопіль переміг – нам вдалось мобілізувати студентів, які показали, куди потрібно рухатись у подальшому розвитку України, які довели, що вміють та хочуть діяти організовано та рішуче. Проте це не створило достатнього тиску на владу та умов, за яких угода про Асоціацію України та Європейського Союзу була б підписана. Нам потрібно перейти на інший рівень – ми закликаємо всіх студентів долучитись до створення дієвих страйкових комітетів у своїх вузах, а також їхати у Київ, адже саме там розгортатиметься вся подальша боротьба», – йдеться у заяві.

Завершиться тернопільський Євромайдан сьогодні ввечері концертом місцевих виконавців та гурту «Ot vinta».