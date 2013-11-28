ДАІ не пускає студентів Тернополя у Київ

У Тернополі вночі 28 листопада інспектори ДАІ не випустили автобус, який віз студентів на Євромайдан у Київ.

Як розповів кореспонденту УНІАН координатор тернопільського Євромайдану Василь Томчишин, як тільки автобус вирушив з вул. Замкової, йому перегородили дорогу два автомобілі ДАІ.

«Забрали у водія документи. Сказали, щоб приїхав через півгодини в Державтоінспекцію і забрав свої документи. При цьому пригрозили, що якщо він здійснить несанкціонований рейс, то його чекає штраф. Відповідно, водій відмовився везти наших активістів», – розповів Томчишин.

При цьому 20 людей, які мали їхати автобусом, таки потрапили до Києва, встигнувши на потяг. Загалом від Тернопільського Євромайдану до Києва учора виїхало 120 делегатів.

В обласній ДАІ відкидають звинувачення у забороні водіям автобусів возити студентів до Києва.

«Відповідно до чинного законодавства щодо забезпечення дорожнього руху, організатори перевезення повинні звернутися із заявкою про здійснення нерегулярного перевезення та надати відповідні документи. Однак, жодних звернень від організаторів поїздки на даний час не недходило», – повідомили УНІАН в Державтоінспекції.

При цьому підтвердили, що вночі дійсно нарядом ДПС ДАІ на вул. Замковій був зупинений автобус.

«Документи на здійснення даної поїздки у водія були відсутні, працівники Державтоінспекції повідомили його про можливу адміністративну відповідальність за порушення чинного законодавства. Після чого водій відмовився від поїздки. Якби, відповідно до законодавства, в ДАІ поступило звернення і водій мав усі необхідні погодження, ніхто б не забороняв йому здійснювати перевезення студентів до Києва. А так, організацію даної поїздки можна розцінювати як провокацію. Адже жоден водій, який має ліцензію на право здійснювати пасажирські перевезення, не вирушить у дорогу без відповідних документів. А працівники ДАІ, як контролюючий орган, в своїх діях керуються лише вимогами чинного законодавства, будь які звинувачення про заборону виїзду автобусів в Київ є безпідставні», – прокоментували інцидент у ДАІ.