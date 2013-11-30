МВС: 35 затриманих вже відпустили

МВС стверджує, що Євромайдан у Києві розігнали через спротив учасників акції міліціонерам, і заявляє, що усіх 35 затриманих відпустили після складання адмінпротоколів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається в повідомленні, «на Майдан Незалежності правоохоронці прибули на звернення Управління благоустрою КМДА. Активні дії представників «беркуту» розпочали після того, як мітингувальники почали чинити опір міліціонерам, кидати у них сміттям, склянками, пляшками з водою та підпаленими палками. Як наслідок, 35 осіб було затримано. Стосовно них складено адміністративні протоколи та відпущено додому».

За інформацією УЗГ МВС, у п’ятницю, «після того як студенти, присутні на Майдані Незалежності, оголосили про призупинення акції і почали розходитися, представники Управління благоустрою КМДА спробували завезти на Майдан Незалежності техніку, необхідну для продовження робіт по підготовці до свят. Проте, незважаючи на неодноразові роз’яснення мітингувальникам про необхідність заїзду техніки та відповідальність за опір представникам благоустрою, ті не пропускали техніку та агресивно себе поводили. В подальшому комунальники звернулись до столичної міліції з проханням забезпечити безперешкодний проїзд техніки до Майдану Незалежності».

МВС стверджує, що «по прибуттю на місце міліції мітингувальники, грубо порушуючи громадський порядок, почали кидати в правоохоронців сміттям, склянками, пляшками з водою та підпаленими палками. Після цього міліціонери відтіснили мітингувальників з Майдану Незалежності».

Окрім цього, йдеться в повідомленні, 35 осіб було затримано та доставлено до міліції для складання адміністративних матеріалів за фактами вчинення хуліганських дій та опору представникам правоохоронних органів, по завершенню складання цих матеріалів їх було відпущено.

З приводу всіх звернень про отримання тілесних ушкоджень під час конфлікту, які надійшли від громадян, та по всім таким зверненням буде проведена службова перевірка, зазначили в УЗГ МВС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, близько 4-ої ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. Як повідомляє ВВС, очевидці розповіли, що штурм Євромайдану почався приблизно о четвертій ранку. Десятки людей побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і чоловіків.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”беркуту” витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.

Офіційної інформації щодо постраждалих немає.

За словами кореспондента ВВС Україна, зранку Майдан Незалежності очепили представники спецпідрозділів, робітники комунальних служб змивали кров з тротуарів. Два виходи з підземного переходу заблоковані. Центр Києва заповнений великою кількістю міліції.

Посли США та Великої Британії в Україні засудили жорстокий розгін мирної акції.