Опубліковано список затриманих під час розгону Євромайдану
10:35, 30 листопада 2013Політика
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У списку всього 34 людини.
Частину людей вже відпустили / Фото : Андрій Шевченко
Народний депутат Андрій Шевченко, який вночі чергував на Євромайдані, опублікував у своєму блозі імена людей, які були затримані після нічної акції "Беркута" на Майдані Незалежності. У списку - 34 прізвища.
Народний депутат уточнює , що не всі з цих людей перебувають під вартою. Тих, чиї прізвища обведені, вже відпустили.
У списку є й кілька госпіталізованих. Причини госпіталізації зазначені.
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