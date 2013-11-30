Опубліковано список затриманих під час розгону Євромайдану

Народний депутат Андрій Шевченко, який вночі чергував на Євромайдані, опублікував у своєму блозі імена людей, які були затримані після нічної акції "Беркута" на Майдані Незалежності. У списку - 34 прізвища.

Народний депутат уточнює , що не всі з цих людей перебувають під вартою. Тих, чиї прізвища обведені, вже відпустили.

Перша половина списку.

Друга половина списку.

У списку є й кілька госпіталізованих. Причини госпіталізації зазначені.