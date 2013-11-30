Омбудсмен відкрила провадження щодо розгону Євромайдану у Києві

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська відкрила провадження за повідомленнями, поширеними в засобах масової інформації щодо подій, що відбулись в ніч на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві.

Про це йдеться в заяві Омбудсмена, переданій УНІАН.

Зокрема, Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявляє, що Конституція України гарантує кожному право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Аналогічні гарантії містить стаття 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка є частиною національного законодавства України.

«Проте, вночі 30 листопада 2013 року працівники міліції, застосувавши грубу силу, припинили мирне зібрання. Відеозаписи тих подій, які знаходяться у публічному доступі, свідчать про те, що фізична сила, застосована працівниками міліції, була надмірною, - зазначає Лутковська. - У зв'язку із цим за власною ініціативою відкрито провадження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за повідомленнями, поширеними в засобах масової інформації щодо подій, що відбулись в ніч на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві».

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Мета провадження – ініціювати відповідне розслідування Генеральною прокуратурою України щодо законності дій співробітників міліції, застосування ними спецзасобів, затримання осіб і доставляння їх до відділу міліції, упевнитись в його прозорості та ефективності, а також забезпечити інформування громадськості про відповідальність тих осіб, які порушили закон.

В зв'язку із тим, що питання застосування спецзасобів необхідно розглядати як в цілому, так і з огляду на кожну конкретну ситуацію, Лутковська звертається з пропозицією до тих, хто вважає себе потерпілим від застосування сили з боку працівників міліції 30 листопада 2013 року, звернутись із заявою до Уповноваженого.

Крім того, Лутковська ще раз звертається до народних депутатів України із проханням розглянути та прийняти закон про мирні зібрання, як того вимагає вже друге рішення Європейського суду з прав людини, в якому передбачити чіткі правила для всіх учасників мирних зібрань, і особливо – для працівників міліції, в тому числі передбачивши вичерпний перелік підстав для втручання під час реалізації права на мирні зібрання, а також встановити жорсткі правила, що регламентували б застосування спецзасобів під час припинення зібрань.

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