Журналісти показали нові кадри під час розгону Євромайдану (відео)
15:51, 30 листопада 2013Політика
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Сьогодні близько 4-ої ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.
Відео: 5 канал
На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”беркуту” витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.
Офіційної інформації щодо постраждалих немає.
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