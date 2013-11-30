Журналісти показали нові кадри під час розгону Євромайдану (відео)

Відео: 5 канал

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”беркуту” витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.

Офіційної інформації щодо постраждалих немає.