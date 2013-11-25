У Києві прокуратура відкрила кримінальне провадження проти мітингувальників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

"Розпочато розслідування за фактами застосування з боку учасників мітингу фізичної сили при перешкоджанні виконанню рішення Окружного адміністративного суду м. Києва про заборону встановлювати малі архітектурні форми (намети) у центрі міста", - поінформували у прес-службі.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Акції громадян, незадоволених цим рішення уряду, розпочалися у багатьох містах України.

Зокрема, у Києві 24 листопада учасники акції на підтримку євроінтеграції України прийняли рішення встановити намети на Європейській площі та Майдані Незалежності для проведення довгострокової акції протесту.