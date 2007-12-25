Найкраща кандидатура на посаду мера Харкова

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає народного депутата України від БЮТ Олександра ФЕЛЬДМАНА найкращою кандидатурою на посаду Харківського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, позицію А.АВАКОВА стосовно можливих дострокових виборів мера Харкова оприлюднено на персональному веб-сайті політика.

«При всіх обставинах і широкому спектрі кандидатур від демократичних сил, які пропонуються на посаду Харківського міського голови, в сьогоднішній ситуації найбільші шанси принести користь харків’янам має Олександр ФЕЛЬДМАН. І я його підтримую», - заявив А.АВАКОВ.

Голова облдержадміністрації не виключає, що перевибори нинішньої міської влади відбудуться навесні наступного року.