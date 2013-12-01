На Тернопільщині влада закликає до акцій протесту, журналісти - до бойкоту влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у його заяві, розміщеній учора на офіційному сайті облради.

«Кривавий світанок 30 листопада на Майдані Незалежності у Києві став черговою наругою над Конституцією України, демократичними європейськими засадами, про які впродовж півтора року говорила центральна влада на чолі з Президентом. Мирне зібрання прихильників євроінтеграційного поступу України влада віддала на поталу беркутівцям. Замість того, аби виконувати прямі обов’язки, покладені на них, і боротися із організованою злочинністю, озброєні до зубів спецпідрозділи пішли проти мирних, неозброєних людей, які зібралися для того, щоб, згідно із статтями Конституції України на мирні зібрання, висловити власну точку зору. Це пряме порушення прав людини та свободи слова», – наголосив у заяві Хомінець.

Водночас журналісти Тернополя закликають своїх колег бойкотувати владні інституції і припинити висвітлювати їхню діяльність.

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Відповідне звернення вони прийняли учора ввечері.

«Ми, представники тернопільських ЗМІ, незалежні журналісти, члени НСЖУ та НПЖУ та громадських організацій Тернопілля заявляємо: будь-який можливий діалог влади і громади роз’єднала кров мирних громадян. Після брутального розгону Євромайдану ми вважаємо співробітництво з Кабінетом міністрів, Президентом та його Адміністрацією, Тернопільською ОДА та всіма РДА глибоко аморальним, а тому – неприйнятним. Ми бойкотуватимемо діяльність цих інституцій і зможемо відновити інформаційну співпрацю лише тоді, коли буде покарано всіх винних у злочині проти учасників Євромайдану, а влада на ділі відмовиться від насильства щодо всіх, хто реалізує своє невід’ємне конституційне право на свободу мирних зібрань», – висловили свою позицію журналісти Тернополя.