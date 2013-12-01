Начальник київської міліції заявив про відставку
Після подій у ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності начальник столичної міліції Валерій Коряк заявив про відставку, але його тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків до отримання результатів службової перевірки дій співробітників міліції при розгоні Євромайдану
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Коряк зробив сьогодні на засіданні колегії МВС щодо подій на Майдані Незалежності у ніч на 30 листопада за участю міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
“Я хотів би звернутись до вас, пане міністр, про розгляд мого клопотання про відставку”, - сказав Коряк.
У свою чергу наприкінці засідання Захарченко зазначив: “Я вважаю, що до кінця, поки не проведено всебічне розслідування, ми вас відсторонимо від виконання обов'язків. Рішення про відставку приймемо після проведення розслідування”.
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На час відсторонення Коряка від виконання обов'язків начальника київської міліції виконуючим обов'язків керівника столичних правоохоронців призначено начальника ГУ МВС України в Київській області Валерія Мазана.
Як повідомляв УНІАН, вночі 30 листопада бійці «Беркуту» жорстоко розігнали Євромайдан в Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме 2 грудня, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Серед потерпілих – двоє громадян Польщі.
Це викликало обурення громадян – і зібрало надзвичайно масові акції протесту у Києві та інших містах держави.
Також розгін мирних демонстрантів засудили США, Євросоюз та низка держав європейського об'єднання, серед яких Польща, яка є найбільшим прихильником європейської інтеграції України.