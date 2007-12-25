Cьогодні ЦВК вирішить долю новачків від коаліції

Центральна виборча комісія у вівторок, 25 грудня, об 11.00 розгляне питання про визнання обраними депутатами кандидатів у депутати від Блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна – Народна самооборона», а також питання про їх реєстрацію.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня парламент ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 14-ти народних депутатів, які ввійшли до складу нового уряду.

Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться після рішення Центрвиборчкомом питання про визнання обраними народними депутатами наступних за черговістю кандидатів у народні депутати відповідно у виборчих списках блоку НУ - НС і БЮТ.

ЦВК повинна зареєструвати народними депутатами наступних за виборчим списком 8 кандидатів у депутати від БЮТ і 6 - від НУ - НС.