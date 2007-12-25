Шкіль бачить у Богатирьовій загрозу для Тимошенко

Народний депутат Андрій Шкіль (БЮТ) побоюється, що призначення Раїси Богатирьової секретарем Ради національної безпеки і оборони може привести до відставки уряду Юлії Тимошенко. «У даній ситуації можна пригадати, як на цій посаді працював Петро Порошенко (у 2005 році, що привело до відставки першого уряду Тимошенко. – Ред.). Сподіваюся, що нинішній секретар РНБОУ не матиме таких повноважень, якими був наділений Порошенко», - сказав нардеп в коментарі «Главреду».

Шкіль відзначив, що вся відповідальність за все, що відбудеться після цього призначення, лежить «безпосередньо на Президентові і на одному з учасників коаліції».

«Чи не загострить це відносини між урядом і Президентом? Відповісти на це запитання можна буде тільки після того, як почне працювати новий секретар РНБОУ. В той же час це виконавець вказівок Президента», - сказав Шкіль.