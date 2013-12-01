Азаров пояснив, чому проект бюджету-2014 досі не готовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання, чи зрозуміло, якою буде ціна газу, і чому немає проекту держбюджету.

«Ні (не зрозуміла ціна – УНІАН), тому і бюджету ще немає», - сказав Азаров.