Азаров пояснив, чому проект бюджету-2014 досі не готовий
21:50, 01 грудня 2013Політика
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Проект держбюджету на 2014 рік ще не підготовлений, оскільки поки що не ясно, якою буде ціна газу, що купується у Російської Федерації.
Азаров: поки що не ясно, якою буде ціна російського газу
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання, чи зрозуміло, якою буде ціна газу, і чому немає проекту держбюджету.
«Ні (не зрозуміла ціна – УНІАН), тому і бюджету ще немає», - сказав Азаров.
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